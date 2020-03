CdM - Ieri conference call tra squadra, staff ed ADL: concordata insieme la ripresa degli allenamenti! I dettagli del programma studiato dal Napoli per i calciatori

Ultime notizie calcio Napoli - Situazione non facile da gestire per tutte le squadre di Serie A che devono fare i conti con una situazione senza precedenti in virtù della sospensione del campionato a causa dell'allarme Coronavirus. Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno viene analizzato il programma studiato dallo staff di Gattuso per i calciatori del Napoli per gestire questa pausa forzata. Il lavoro sarà svolto dagli azzurri a casa ed è personalizzato per far lavorare ciascuno sulla forza e sulla potenza aerobica. Il programma di allenamento, si legge, si chiama "Tabata" e si tratta di una applicazione che i calciatori hanno prontamente scaricato e che regola l’attività e i tempi di recupero. Chiaramente, poi, ciascuno di loro ha avuto anche un programma alimentare da seguire. Gli allenamenti sarebbero dovuti riprendere domani ma ieri in una conference call tra alcuni rappresentanti della squadra, lo stesso Gattuso, il medico sociale Raffaele Canonico ed Aurelio De Laurentiis si è deciso di rinviare al 23 marzo la ripresa delle sedute. In ogni caso, la situazione resta in continua evoluzione ed è strettamente vincolata ai numero del contagio da Coronavirus.

Gattuso indicazioni Napoli