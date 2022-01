Il Mattino - Rinnovo Mertens: ADL presenterà l'offerta a fine campionato, il belga vuole solo Napoli

Ultime di calciomercato sul rinnovo di Mertens con il Napoli. De Laurentiis farà un'offerta a campionato finito, il belga vuole giocare solo nel Napoli e accetterà l'offerta a ribasso.

Notizie da Il Mattino sul rinnovo di Mertens con il Napoli:

Mertens ha già più volte resistito a offerte milionarie che sono arrivate dall'estero: nel 2017 è stata la Cina a caccia di talenti a farlo tentennare. Ecco, anche stavolta farebbe lo stesso nel caso di offerta di permanenza da parte del Napoli. Ma De Laurentiis non sembra avere come priorità il rinnovo di Mertens. Non manda alcun segnale. Almeno per il momento, il prolungamento di una delle bandiere a cui la città è più legata non è nei suoi pensieri. Ma il fatto che Mertens ha in testa solo il Napoli mette De Laurentiis in posizione di grande vantaggio: se ha una offerta da fargli per chiudere la carriera qui, non ci sono aut aut o ultimatum. Va bene presentarla anche a campionato finito. Poi, ovvio, non dovesse succedere nulla, Mertens dovrà guardare altrove, perché ha deciso che vuole continuare a giocare. E la Mls è lì che lo attende a braccia aperte. Toronto, ma non solo. Per molti versi, dalla Mls c'è molto da imparare: perché ci sono le Academy, i draft e i salary cap. Motivo per cui, al Toronto devono fare per bene i loro conti. Perché le spese non sono illimitate e il budget va sempre rispettato.