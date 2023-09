Rientro Politano: gli esami clinici svelano i tempi di recupero

Ultimissime sull'infortunio di Matteo Politano che ha accusato un problema muscolare nell'ultima partita giocata in Nazionale con l'Italia. Un ko che costa caro anche al Napoli con il giocatore che ora saprà i tempi di recupero dopo gli esami clinici.

Decisive queste prossime ore per capire quanto starà fuori Politano e il rientro per che data è fissato.

Politano rientro

Il giocatore del Napoli, intanto, è tornato dalla Nazionale ed è arrivato in città per svolgere gli esami strumentali del caso e capire quelli che saranno i tempi di recupero.

Infortunio Politano: tempi recupero, il Napoli scopre il rientro

Napoli - Non sarà a disposizione per la prossima partita dell'Italia di Spalletti e nemmeno del Napoli di Rudi Garcia. Tegola per Matteo Politano che si è infortunato in Nazionale ed è stato costretto a tornare a casa in anticipo rispetto il resto dei suoi compagni. Un problema al polpaccio della gamba destra durante la partita contro la Macedonia valida per la qualificazione ad Euro 2024. Prossime ore decisive perché il giocatore svolgerà ulteriori esami clinici con una risonanza magnetica per capire che tipo di infortunio ha subito e quali saranno i tempi di recupero di Politano.

La sua presenza a Genova a questo punto è da considerarsi quasi esclusa, perché sembra impossibile che in pochi giorni riesca a recuperare Politano e che il problema sia risolto già questa settimana. Non c'è bisogno di rischiare e per questo motivo il rientro, che verrà stabilito in base ai risultati dei test clinici, sembra arriverà con calma la prossima settimana a meno che non esca fuori un problema più grave per lui. Rudi Garcia per il suo Napoli ha già il sostituto.

Politano

Rientro Politano: Garcia ha scelto il sostituto

L'attaccante del Napoli potrebbe restare fuori diverso tempo e presto, in queste ore, si sapranno i tempi di recupero e il rientro di Politano, che può stare fuori circa 10 giorni minimo in caso di contrattura, con Rudi Garcia che, intanto, ha già scelto il giocatore che prenderà il suo posto in campo sulla corsia di destra.

In caso di forfait di Politano per le prossime partite, Rudi Garcia ha pronta l'alternativa sulla destra e si tratta di Lindstrom che ha già fatto il suo esordio per pochi minuti contro la Lazio.