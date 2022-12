Napoli rassicurato da Kim Minjae, ecco perchè

Dieci sono i gol subiti dal Napoli nelle quattro amichevoli disputate. Giusto non cercare alibi, ma se mancano sei giocatori, tutti potenziali titolari, diventa normale che in campo la squadra ne risenta. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Non c’è dubbio che rivedere il faccione sorridente di Kim Minjae in allenamento a Castel Volturno diventa rassicurante per tutti. Il sudcoreano ha mostrato grande leadership dentro e fuori dal campo. Il ritorno diventa fondamentale, così come il recupero di Rrahmani. Questo non significa svalutare l’apporto di Ostigard o Juan Jesus, ma è normale che il Napoli abbia bisogno di tutti i propri uomini al meglio, così che Spalletti possa poi valutare e scegliere”