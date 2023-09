Napoli, quante contraddizioni: la squadra di Garcia è la seconda per tiri realizzati ma fa pochi gol

Il Napoli vive una contraddizione, è la squadra che nei cinque principali campionati europei ha concesso in media meno tiri a partita: 5.3 ma dopo la partita contro la Lazio ha la fase di non possesso sotto accusa.

Victor Osimhen

Napoli pochi gol ma tanti tiri

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, in fase offensiva anche i numeri raccontano una realtà a due facce: il Napoli è la seconda squadra nei cinque principali campionati europei per tiri realizzati (22 a partita in media) ma soltanto 5.7 vanno nello specchio della porta. Il Napoli tenta più conclusioni di Milan, Juventus e Inter ma ha un’efficacia realizzativa più bassa, soltanto il 9% con 64 tiri e 6 gol in tre partite.

