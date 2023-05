C’è stata pressione da parte del Napoli, certificata dai 10 angoli, dagli 8 tiri nello specchio e dal 73% di possesso palla. Ma non c’è stata quella qualità che ha fatto la differenza quest’anno, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"È arrivata la conferma delle difficoltà primaverili, un periodo che ha sancito l’eliminazione con il Milan in Champions League e che ha visto la capolista vincere appena una delle ultime cinque partite di campionato giocate al Maradona. La sofferenza accompagna spesso questa splendida città, ma oggi non ci deve essere spazio per pensieri negativi. Mettiamola così: ieri sono state fatte le prove generali. Lo spettacolo dello scudetto è pronto ad andare in scena"