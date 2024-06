Napoli pronto a chiudere il colpo di mercato per 34 milioni più Ostigard

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro di Alessandro Buongiorno:

"Ottimismo anche per la definizione dell’acquisto di Alessandro Buongiorno del Torino. L’azzurro anche ieri in conferenza stampa con l’Italia, non ha voluto parlare del futuro. Il pressing, però, continua. C’è ormai da tempo l’accordo con il difensore è il Napoli è disposto a versare 34 milioni più Ostigard. Cairo proverà a strappare di più, ma al momento quella del Napoli è l’offerta più alta arrivata sul tavolo della società granata".