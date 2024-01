Napoli pronto a cambiare modulo: Mazzarri ne approfitta al ritiro forzato

Napoli - Il Napoli deve dare dei segnali di reazione e per farli potrebbe anche cambiare modulo presto. A lavoro Walter Mazzarri che sta approfittando del ritiro per dei possibili cambiamenti che arriveranno, ma non subito. Ecco quanto scrive Il Mattino:

Mazzarri sta approfittando del ritiro forzato di Pozzuoli per trasmettere fiducia alla squadra reduce dal ko di Torino ed al tempo stesso per inculcare alcune soluzioni tattiche da adottare in questa seconda parte del campionato. Il Napoli comunque non deroga dal suo spartito tattico, almeno per il momento, ma lavora anche ad alcune variazioni sul tema. Anche sabato prossimo contro la Salernitana gli azzurri giocheranno con il solito canovaccio (4-3-3), ma si allenano pure a cambiare pelle.