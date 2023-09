Napoli plasmato da Rudi Garcia: ci vorrà del tempo, vuole mettere una pietra sul passato

Rudi Garcia vuole mettere da parte il glorioso Napoli di Luciano Spalletti che ha vinto lo scudetto e guardare avanti con altre idee di gioco. Per questo motivo il nuovo allenatore sta provando a plasmare la squadra.

Rudi Garcia cambia volto al Napoli

Napoli - Come analizzato da Il Mattino, il Napoli ha avuto una brusca frenata dopo le prime due vittorie in campionato. Questo perché Rudi Garcia sta ancora lavorando sulla squadra con le sue idee di gioco. Il francese però è stato chiaro: vuole mettere una pietra sul passato (seppur glorioso) e voltare pagina. Sembra però che potrebbe servire ancora del tempo per trovare la quadra definitiva.