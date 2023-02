Napoli, pienone al Maradona per le gare con Lazio-Atalanta-Eintracht: dato fantastico

Napoli Calcio - Entusiasmo alle stelle all’ombra del Vesuvio e ondata azzurra al Maradona per i tre prossimi appuntamenti del Napoli a Fuorigrotta: Lazio, Atalanta ed Eintracht.

Napoli-Lazio, Napoli-Atalanta e Napoli-Eintracht: pienone al Maradona

I primi due match serviranno per confermare il vantaggio di un clamoroso +18 maturato in classifica che di fatto chiude già il campionato; il terzo per certificare invece un traguardo storico come l’accesso del Napoli ai quarti di finale di Champions League. Per l’occasione pronti oltre 150 mila spettatori in appena tredici giorni: media di 50 mila a partita, come ormai accade da un bel po’.