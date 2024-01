Napoli-Perez, fumata bianca in arrivo: accordo raggiunto con l'Udinese senza Ostigard, le cifre

Il Napoli ha praticamente definito l’arrivo del difensore Nehuen Perez di proprietà dell’Udinese. Troppo forte il richiamo del Napoli per il talento originario della provincia di Buenos Aires.

Nehuen Perez

Napoli Perez è fatta

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica Napoli, ha voluto fortemente il trasferimento e l’Udinese ha deciso di accontentarlo. Ieri c’è stato l’ultimo rilancio del presidente Aurelio De Laurentiis con Gino Pozzo: 16 milioni più 2 di bonus. L’Udinese ha aperto alla cessione pure senza il prestito di Ostigard che ha rifiutato il trasferimento in Friuli perché ha in testa soltanto il ritorno al Genoa. L’Udinese poi lavorerà al sostituto, ma intanto lascerà andare Perez (contratto fino al 2028 con il club azzurro) che nelle prossime ore diventerà il quinto rinforzo del mercato invernale.

