Affare Osimhen, cosa rischiano il Napoli e De Laurentiis? Da inibizione a penalizzazione: gli scenari

Notizie Napoli calcio. L'operazione Osimhen tra Napoli e Lille è tornata alla ribalta dopo che ieri la Guardia di Finanza ha sequestrato il contratto del giocatore nigeriano nel filone del caso plusvalenze fittizie. Il presidente De Laurentiis ed il CdA del Napoli solo accusati di Falso in Bilancio dalla giustizia ordinaria, dopo che quella sportiva aveva archiviato il caso con un nulla di fatto.

Qualora nell'operazione Osimhen dovessero saltar fuori nuove prove compromettenti, allora ci sarebbe anche la possibilità di riaprire il filone della giustizia sportiva. In quel caso cosa rischierebbero De Laurentiis ed il Napoli? Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Nel caso della mancata lealtà si parlerebbe di un’inibizione significativa (non quantificabile), per le violazioni gestionali dipende dal comma: un mese di inibizione se riguarda quello che non avrebbe influito sull’iscrizione, altrimenti una pena più sostanziosa. Il club, infine, nel caso venisse accertato che l’eventuale falso sarebbe stato decisivo per l’iscrizione al campionato, andrebbe incontro alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, fino a pene più gravi. Ma si tratta di uno scenario estremo, al momento lontanissimo.