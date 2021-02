Napoli-Parma, la moviola di Gazzetta: partita non spinosa per La Penna ma resta un mistero il fallo di Lozano su Gagliolo

Napoli - La moviola di Gazzetta per Napoli-Parma: "Per La Penna, alle prese con Napoli-Parma, niente di spinoso, ma nonostante questo la gestione sembra discontinua nella lettura degli episodi e, soprattutto, nella distribuzione dei cartellini: c’è sì il giallo iniziale a Gagliolo su Lozano, ma ci sono fischi discutibili come quello a Lozano sul finire del primo tempo, o mancanti come quello a Koulibaly su Cornelius o il giallo mancante al 69’ Demme su Gervinho, due minuti prima che il giallo invece arrivi a Conti su Lozano".