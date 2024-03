Napoli, pareggio amaro e frenata Champions: Calzona imbattuto ma le altre ne possono approfittare

Il Napoli non va oltre il pari con il Torino e frena la sua rincorsa alla zona Champions. Non è bastato Kvaratskhelia per centrare la terza vittoria di fila dei campioni d’Italia. Gli azzurri si sono scontrati con il muro del Torino.

Il Napoli pareggia con il Torino

Come riporta Il Mattino, non sono bastati 22 tiri in porta, una traversa e tanta intensità per gli azzurri che erano passati in vantaggio con Kvara e che si sono fatti agguantare subito dal nuovo entrato Sanabria. L’assalto c’è, Calzona resta imbattuto, ma stavolta manca la stoccata vincente. Il bicchiere è a metà: ora gli azzurri devono aspettare e sperare che le dirette concorrenti per la lotta alla zona Champions facciano qualche passo falso.