Chelsea-Osimhen, Il Mattino: Napoli non interessato a Lukaku come contropartita. I Blues offrono un'altra punta

Osimhen deve scegliere tra Psg e Chelsea si legge questa mattina sulle pagine de Il Mattino. Sono questi due i club intenzionati a pagare la clausola da 120 milioni di euro per prendere l'attaccante nigeriano dal Napoli la prossima estate. C'è una novità riguardo proprio l'idea di mercato che intenderebbe mettere in pratica il Chelsea con il Napoli per acquistare V09.

Offerta del Chelsea per Osimhen

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino nell'affare Osimhen, il Chelsea vorrebbe inserire una contropartita. Non sarà Lukaku che non interessa al Napoli sottolinea il quotidiano. Per questo motivo, gli inglesi vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Armand Broja che già nelle scorse sessioni di calciomercato fu accostato agli azzurri.

L'attaccante centrale quest'anno ha giocato la prima parte della stagione al Chelsea per poi andare in prestito al Fulham nella sessione invernale di mercato. Ha totalizzato finora 24 presenze stagionali con 2 gol all'attivo e 747 minuti giocati.