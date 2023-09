Napoli, ora tocca a Natan! Garcia approfitta della sosta per sistemare la difesa

Oggi il Napoli farà doppia seduta, al mattino un’amichevole contro la Primavera, da cui Garcia ha pescato il centrocampista Lorenzo Russo, inserito anche in lista Champions, e nel pomeriggio l’allenamento senza quindici Nazionali che sono in giro per il mondo.

Ultime notizie. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Garcia vuole approfittare di questa sosta per rivedere alcune cose, a partire dalla difesa. L'obiettivo è costruire una squadra con il baricentro alto e la linea difensiva con i piedi sul centrocampo. Sono due le strade percorribili per migliorare la difesa: la crescita nella condizione atletica e l’inserimento di Natan.

Proprio il difensore brasiliano del Napoli lavorerà duramente in questi giorni e probabilmente toccherà a lui scendere in campo nelle prossime partite. Questi giorni di sosta dunque potranno essere utili per il difensore brasiliano che ha bisogno d’inserirsi nei complessi meccanismi del Napoli, del calcio europeo ed italiano.