Napoli, ora 10 finali per la Champions: la parola d'ordine a Castel Volturno è una sola

Napoli, sfumati tutti gli obiettivi stagionali non resta che rincorrere un posto nella prossima UEFA Champions League. Ne parla oggi il quotidiano La Repubblica nell'articolo dal titolo "Tutto sul campionato: assalto con 10 finali alla zona Champions".

Nelle dieci giornate che restano ci sarà di conseguenza da lottare con tutte le forze per non uscire clamorosamente (per la prima volta dal 2010) dalla zona Europa, con un danno economico e per il ranking Uefa che si rivelerebbe pesante per la società di De Laurentiis. Il presidente sogna ancora di partecipare al nuovo Mondiali della Fifa e medita sul ricorso in Tribunale contro l’ammissione della Juve: unica strada ancora percorribile dopo il ko di martedì scorso a Barcellona. Ma le possibilità di successo sono tutte da verificare. Â

La parola d’ordine nel centro sportivo di Castel Volturno è quindi non mollare la presa in anticipo.Â