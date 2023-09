Napoli, oggi esami per Rrahmani e Cajuste: scelta la coppia difensiva per Bologna

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo appena 5 partite fra Serie A e Champions League è già allarme difesa: sei gol subiti, con la coppia Juan Jesus-Ostigard chiamata agli straordinari. Potrebbe arrivare infatti la terza partita in una settimana per il brasiliano ex Roma, come sottolinea l'edizione oggi in edicola di Repubblica che sulle condizioni di Rrahmani scrive:

"All’orizzonte c’è la trasferta del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. [...] Non ci sarà quasi certamente Rrahmani – sostituito mercoledì al 13’ del primo tempo per un risentimento alla coscia sinistra, oggi farà gli esami assieme a Cajuste – e c’è da decidere la coppia titolare davanti a Meret. Ostigard sarà riconfermato e Garcia dovrà decidere se affidarsi subito a Natan oppure se chiedere un sacrificio (la terza partita in una settimana) a Juan Jesus. Più probabile la seconda opzione: Ostigard-Natan sarebbe un inedito assoluto e potrebbe rappresentare un rischio in vista di una trasferta da vincere perrimettersi in carreggiata e allontanare i cattivi pensieri, ancora presenti nonostante la vittoria di Braga che non ha dissipato i dubbi sull’avvio del Napoli".