Gazzetta - Il nuovo Kim può arrivare dalla Slovacchia: Calzona può aiutare a chiudere l'affare

Napoli - Francesco Calzona si gioca la riconferma sulla panchina azzurra in questo finale di stagione. La sua permanenza non è da escludere anche se il presidente Aurelio De Laurentiis sta sondando anche altri profili in attesa di capire chi guiderà la squadra nella stagione 2024/25. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport c'è un calciatore che Calzona si porterebbe dietro dalla nazionale slovacca per rinforzare la difesa: Hancko del Feyenoord.

Interesse del Napoli per Hancko del Feyenoord

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il difensore Hancko èda tempo nei radar dello scouting del Napoli. L'arrivo di Calzona può essere un dettaglio non di poco conto per sbloccare l'affare con il Feyenoord con cui il ragazzo ha ancora un contratto fino al 2028. Hancko già conosce la Serie A per aver giocato nel 2018 quando era nella rosa della Fiorentina. Calzona ha grande fiducia in lui e lo vedrebbe davvero molto bene al centro della difesa dove l'esperimento Natan è fallito secondo Gazzetta.