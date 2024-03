Napoli, obiettivo 70 punti: servono 9 vittorie su 11 per il quarto posto!

Corsa Champions, il Napoli ci crede ma adesso ha bisogno di punti. Oggi sul quotidiano La Repubblica si ragiona in termini numerici sulle possibilità degli azzurri di centrare il quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Ultime notizie. Calcoli alla mano, per centrare il quarto posto servono 70 punti. Ad oggi il Napoli ha 43 punti in classifica, mancano 11 partite e quindi bisogna vincere almeno 9 partite, in casa e in trasferta. Le partite casalinghe saranno sei su undici, ma il Napoli ora non può far altro che guardare partita dopo partita e provare a vincerle tutte.