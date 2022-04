Napoli o Bari? De Laurentiis risponde alla domanda sul club che sarà venduto

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si racconta in un’intervista esclusiva con Marco Cattaneo, conduttore di DAZN.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'avrebbero definita la domanda delle 100 pistole: Napoli o Bari, quando sarà inevitabile? Il solco è tracciato da De Laurentiis:

«La UEFA permette a un padre e a un figlio di avere due club che partecipano alle coppe europee. Ma se continuerà ad esistere questa autoritaria decisione che Gravina ha preso di testa sua e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto, ce ne faremo una ragione e sarà venduto il Bari. Intanto, metteremo tutto il nostro impegno per portare il Bari in Serie A, lo meritano 1 milione e 200 mila sostenitori, l’ottava squadra italiana per tifosi»