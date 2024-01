Napoli nella top 20 dei club che generano i maggiori ricavi: spuntano 111 mln in più rispetto allo scorso anno

Il Napoli è un club che si conferma sempre più in crescita in termini di ricavi. Lo certifica il report redatto dallo Sports business group di Deloitte che da tempo stila la classifica dei 20 club calcistici che generano i maggiori ricavi a livello globale. La società di Aurelio De Laurentiis, infatti, è al 19esimo posto ed entra per la prima volta nei top 20 di questa speciale graduatoria.

Aurelio De Laurentiis

Napoli nella top 20 dei club che generano i maggiori ricavi

Un vero salto di qualità visto che l’anno scorso non figurava nemmeno nei primi trenta. In una sola stagione, quella che è culminata con lo scudetto, il fatturato è passato da 157 milioni (quello che stato il dato più basso del quinquennio) a 268 milioni di euro. Il Napoli è una delle tre new entry in nella prestigiosa classifica, registrando un aumento dell’80% nei ricavi televisivi dopo il suo primo scudetto dal 1989/90 e un’ottima prestazione dove è arrivato fino ai quarti di finale, poi eliminato dal Milan. Se si analizza l’ultimo quinquennio, Il Napoli nel 2019 ha generato ricavi per 207 milioni, contro 176 e 174 (2020 e 2021, segnati dal Covid). Il dato più basso è 157 milioni relativo al 2022. Un vero exploit del Napoli che fa segnare un +71%, ovvero 111 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

