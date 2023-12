Napoli-Monza, Mazzarri ha gli uomini contati: le probabile scelte

Venerdì, contro il Monza, non ci saranno certamente Politano e Osimhen, entrambi squalificati dal giudice sportivo per un turno a causa delle espulsioni dell’Olimpico, in più agli azzurri mancheranno altri elementi infortunati. A cominciare da Olivera e poi Natan (50 giorni di stop) che ha subito una lussazione alla spalla destra contro la Roma. Sempre dal match contro i giallorossi sono arrivate notizie poco incoraggianti su Lobotka: ha subito un colpo al fianco sinistro che dovrebbe tenerlo fuori per 20 giorni e ieri ha lavorato solo in palestra. Come se non bastasse, alla ripresa degli allenamenti post Natale, il tecnico toscano ha ricevuto anche la notizia del problema muscolare per Lindstrom, costretto a svolgere lavoro differenziato in campo, così come Simeone, anche lui alle prese con qualche sofferenza muscolare. Senza dimenticare che prima di Natale anche Elmas ha salutato la comitiva per trasferirsi al Lipsia.

Walter Mazzarri

La probabile formazione con il Monza

Come riporta Tuttosport:

"Meret, migliore in campo contro la Roma, a difendere quella che oggi è la decima retroguardia della serie A. Difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario, il centrocampo con Anguissa, uno tra Demme e Cajuste, oltre a Zielinski. Il trio d’attacco è tutto da capire, anche su quelle che sono le risultanze fisiche di Lindstrom. Se non dovesse recuperare, dovrebbe esserci come conseguenza spazio per Zerbin, con Raspadori oppure Simeone al centro dell’attacco e Kvaratskhelia sulla sinistra".

