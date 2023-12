Repubblica - Emergenza in tutti i reparti: ecco le scelte di Mazzarri per Napoli-Monza

Ultime notizie SSC Napoli - La squadra è già tornata in campo ieri a Castel Volturno e Walter Mazzarri si è messo al lavoro con i giocatori per preparare la sfida con il Monza, in piena emergenza. Osimhen e Politano sono stati infatti squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Alla lista degli assenti vanno però aggiunti pure gli infortunati Lobotka (infrazione a una costola, per lui lavoro personalizzato in palestra) e Natan, che si è lussato la clavicola. Il regista dovrebbe essere out per una settimana, più lunghi i tempi di recupero per il difensore brasiliano. Nel reparto arretrato era già out Olivera per un problema muscolare — salterà anche il Torino — e il mercato sta per portare via il giovane Alessandro Zanoli, vicino al prestito al Genoa. L’unica alternativa ai quattro titolari rimane quindi Ostigard.

Ma il Napoli è in emergenza in tutti i reparti. Lo racconta Repubblica:

"Mazzarri ha infatti delle scelte molto limitate anche a centrocampo, con Elmas già a Lipsia. A prendere il posto di Lobotka dovrebbe essere lo svedese Cajuste, con il giovane Gaetano e Demme possibili alternative. In attacco l’unico superstite del tridente titolare è Kvaratskhelia, con Raspadori e Simeone pronti a prendere il posto di Politano e Osimhen. Da verificare le condizioni di Lindstrom, assente a Roma per la lombalgia e ieri al lavoro da solo per un programma specifico di recupero, in campo. Gli azzurri stanno finendo l’anno dello scudetto con l’acqua alla gola e contro il Monza dovranno essere più forti delle assenze. I 50 mila del Maradona si aspettano infatti dai campioni d’Italia una prova di carattere e soprattutto la vittoria, per finire bene il 2023".