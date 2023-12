Napoli Monza: dimostrazione d'amore dei tifosi, sold out nell'ultima partita del 2023

Napoli - Napoli Monza sold out! Biglietti esauriti in quasi tutti i settori e ci saranno 50mila tifosi a salutare il 2023 del Napoli. Una grande dimostrazione d'amore dopo quello che è accaduto in questa prima parte di stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport sono ormai quasi tutti esauriti i biglietti a disposizione per la gara di domani contro il Monza. Sono andati a ruba da giorni per l’ultimo sold out dell’anno. Fino a ieri sera restavano pochissime disponibilità per l’anello inferiore dei Distinti e per la Tribuna Posillipo. Cinquantamila spettatori nel momento di maggior difficoltà del Napoli.

Napoli sosterrà il Napoli per invertire la tendenza interna. In casa, al Maradona, sono appena dieci i punti conquistati. In una classifica virtuale, gli azzurri sarebbe quindicesimi, riscatterebbero in trasferta (terzi a 17 punti) le difficoltà interne figlie di una serie di combinazioni che ancora resistono.