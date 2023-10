Napoli - «Aurelio De Laurentiis è dovuto scendere di persona nello spogliatoio del Napoli, durante l’intervallo. Me l’ha detto lui». Questa la rivelazione di Stefano Ceci che trova riscontro in quanto già iniziava a circolare. Non sono state dunque le tre sostituzioni fatte da Rudi Garcia a rimettere all’improvviso sulla retta via il Napoli. Il presidente aveva addirittura offerto alla squadra un premio in denaro per la vittoria col Milan.