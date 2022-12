Gazzetta - Disfatta Napoli, ma ci sono due cose da salvare contro il Lille

Notizie Napoli calcio. Termina con una sconfitta il 2022 del Napoli: ieri sera gli azzurri sono stati battuti per 4-1 in amichevole al Maradona dal Lille, ultimo appuntamento prima della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l'Inter.

Napoli-Lille, due aspetti positivi

Non è tutto da buttare per la Gazzetta dello Sport, che per Napoli-Lille ha indicato due aspetti positivi per la squadra di Spalletti:

"Vecchia sovrapposizione tra Politano e Di Lorenzo e la condizione di Ndombele, sempre presente fisicamente e dentro il gioco".