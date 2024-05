Napoli-Lecce di domenica? Repubblica: la reazione della squadra, volevano andare già in vacanza

Domenica alle ore 18:00 si gioca Napoli-Lecce, ultima partita del campionato di Serie A ed anche ultima occasione per gli azzurri di centrare il nono posto potenzialmente valido per la UEFA Conference League, sempre che la Fiorentina vinca la finale.

Napoli in Conference League?

Ultime notizie. Oggi ne parla l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che però appare generalmente pessimista sulle chances del Napoli che - si legge - a modo suo sta giocando un tressette a perdere. Il clima, infatti, è tutt'altro che di speranza.

L'annuncio sul calendario di Serie A con la partita programmata per domenica per garantire la contemporaneità "non avrà suscitato particolare euforia a Castel Volturno, con la prospettiva di un giorno di allenamento in più e uno di vacanza in meno. L’agonia del Napoli si allungherà infatti di 24 ore e tutto lascia pensare che gli azzurri non si danneranno l’anima negli ultimi 90’ della stagione, anche se si è riaperto di colpo uno spiraglio per non scomparire (dopo 14 anni) dalla ribalta internazionale".

Eppure la Conference non è proprio impossibile: basterebbe battere il Lecce allo stadio Maradona e sperare che l'Atalanta vinca o pareggi contro il Torino a Bergamo, fermo restando che la Fiorentina deve vincere la finale di Conference contro l'Olympiakos. Difficile, ma non impossibile, anche se Repubblica precisa: "Il Napoli ha altri pensieri per la testa e ha smesso da tempo di dannarsi per restare nelle Coppe".