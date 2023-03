Sarri ritrova il Napoli, Repubblica: Spalletti sta smentendo anche l'ultima previsione dell'ex tecnico azzurro

Notizie Napoli calcio - Domani sera allo stadio Maradona è in programma Napoli-Lazio, sfida che vedrà confrontarsi anche il passato ed il presente azzurro: da una parte Luciano Spalletti, l'uomo che ha costruito una macchina perfetta che viaggia verso lo Scudetto, e dall'altra quel Maurizio Sarri che negli ultimi anni è stato colui che più di tutti lo ha sfiorato.

Napoli-Lazio, confronto Spalletti-Sarri

Sarri è stato l'artefice della "Grande Bellezza", ovvero di quella squadra che nonostante i 91 punti non riuscì a vincere il titolo. L'edizione odierna di Repubblica sottolinea che in passato, quando lo stesso Sarri giungeva a Napoli da avversario, c'è sempre stato qualche rimpianto da parte dei tifosi che non hanno dimenticato quel triennio.

Ad oggi, però, la situazione è mutata grazie all'avvento di Spalletti che ha proiettato Napoli nel futuro. «Vado via perché in futuro non sarà possibile fare meglio di così» , disse al momento del suo congedo lo stesso Sarri: una frase che è stata di fatti già smentita da questo Napoli che viaggia a suon di record verso il tricolore.

.