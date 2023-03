Calcio Napoli - Maurizio Sarri sta studiando quale mosse attuare per bloccare il suo ex Napoli che sta viaggiando ad un ritmo pazzesco. Come si legge sul Corriere dello Sport, in difesa è scontata la presenza di Romagnoli al posto dello squalificato casale. resta in dubbio l'ex azzurro Hysaj che ha un problema alla caviglia.