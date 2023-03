Napoli-Lazio, Pedro non molla: sarà a disposizione nonostante l'infortunio alla mano

Calcio Napoli - Pedro farà di tutto per esserci in Napoli-Lazio. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che racconta come l'attaccante stringerà i denti per essere a disposizione per la gara di venerdì allo stadio Maradona:

"Naso rotto e mano sinistra steccata. Le rotture continuano per Pedro, ma non si arrende. E’ considerato disponibile per Napoli. S’era fatto male contro la Samp, non si pensava fosse un infortunio così dannoso. Lo spagnolo si è procurato «una frattura a carico della mano sinistra".