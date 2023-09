Moviola CorSport Napoli-Lazio 1-2: promossi Colombo e Di Bello al Var

Calcio Napoli - Più che sufficiente la prova dell'arbitro Colombo in Napoli-Lazio. Il Corriere dello Sport gli ha dato un 6,5 in pagella nella moviola della gara pubblicata questa mattina.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda la moviola di Napoli-Lazio:

"Colombo è all’altezza di una grande partita. Il vero guizzo della serata di Colombo è non fischiare un fallo di Zielinski su Felipe Anderson: il brasiliano, lanciato in campo aperto, cade ma si rialza subito, l’arbitro dà il vantaggio e dal piede del brasiliano nasce il cross per la rete dell’1-2 di Kamada.

Al 61’ Cataldi entra durissimo su Di Lorenzo in area, prendendo prima il pallone e poi le gambe del terzino; a togliere ogni imbarazzo sul possibile rigore è un fuorigioco precedente all’intervento.

Sulla rete di Zaccagni l’uomo al Var traccia le linee: offside senza dubbi. Sul gol di Guendouzi , invece, richiama Colombo per fargli giudicare se sia attiva o meno la posizione ancora di Zaccagni, che è in fuorigioco e col suo movimento costringe Di Lorenzo a intervenire facendogli deviare il pallone sui piedi del francese. Lo è: bravi entrambi".