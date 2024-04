Napoli, l'agonia continua! Corriere della Sera: "Squadra pigra e leziosa, mai capace di reagire"

Ultime notizie. Empoli-Napoli 0-1, ennesima sconfitta per gli azzurri che ormai sembrano aver rinunciato a qualsiasi pretesa sulla prossima Champions League. Oggi il commento del Corriere della Sera non lascia spazio ad alibi:

Il Napoli con lo scudetto cucito sul petto ha vinto una sola volta nelle ultime sei partite, quella con l’Empoli è stata la 10° sconfitta in campionato: bastano questi numeri a certificare una volta in più l’involuzione di una squadra che, oltre a tutti i limiti mostrati in stagione, non è stata quasi mai capace di reagire. Anzi, il più delle volte è sembrata consegnarsi all’ avversari: l’agonia continua.

Pigro e lezioso invece il Napoli: atteggiamento che ha tenuto per tutto il primo tempo, già sotto di un gol (il colpo di testa vincente di Cerri è giunto al 4’), non azzardando mai la riaggressione, fidandosi ancora una volta delle qualità individuali, le stesse che a Monza avevano messo una toppa alle magagne. La squadra di Nicola non ha dato respiro e ha conquistato meritatamente 3 punti, fondamentali in chiave salvezza.

Calzona andrà via. Dalla grande bellezza alla grande bruttezza è stato un attimo, chi verrà dopo dovrà rifondare.