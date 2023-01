Napoli-Juventus, bunker Maradona dopo gli scontri: novità per il filtraggio dei gruppi organizzati e dei tifosi ospiti

Domani andrà in scena Napoli-Juventus, partita attesissima in chiave Scudetto e non solo. Il Maradona è sold-out e ribollirà in ogni ordine di posto, per questo motivo la sicurezza sarà ai massimi livelli dopo gli scontri sull'autostrada A1 tra tifosi partenopei e romanisti.

Napoli-Juventus, potenziate misure di sicurezza

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, si è deciso di prevenire qualsiasi tipo di problematica implementando al massimo i sistemi di sicurezza. Ecco tutte le novità previste al Maradona in vista di Napoli-Juventus:

Napoli-Juventus, in calendario domani, sebbene ritenuta «ad elevati profili di rischio», si giocherà con i tifosi juventini presenti ma con maggiori misure di sicurezza. Troppo tardi, con lo stadio sold out, per adottare eventuali restrizioni. Si è deciso, dunque, di tenere aperto anche il settore Ospiti (mille i biglietti venduti) e di aumentare il numero di agenti dipolizia e steward in servizio al Maradona. Previsti servizi di filtraggio dei gruppi di tifosi ospiti e “accompagnamento in sicurezza” di gruppi organizzati di tifosi ospiti a cura delle Questure di partenza, impiego della Polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Esclusa l’opportunità di adottare nuove misure restrittive dopo gli scontri di domenica, la scelta è quella di puntare tutto sulla prevenzione e su un’analisi tempestiva degli incontri a rischio con un confronto periodico degli organismi interessati.