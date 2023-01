Napoli-Juventus, Repubblica: Zielinski pronto a tornare titolare, c'è un ballottaggio in avanti

Notizie Napoli calcio. Sale già l'attesa per Napoli-Juventus, big match in programma venerdì alle ore 20,45 allo stadio Maradona.

L'edizione odierna di Repubblica ha analizzato le possibili scelte di Spalletti in vista di Napoli-Juventus:

Zielinski in mediana è sicuramente una possibilità, così come il solito ballottaggio tra Lozano e Politano nel tridente offensivo. Entrambi sono apparsi in crescita dal punto di vista della condizione. Il punto di riferimento resta Victor Osimhen, sempre più capocannoniere della serie A. Il numero 9 è imprescindibile. Proprio come Kim Min- jae. Tutt’e due vogliono regalare ai 50mila e oltre di Fuorigrotta una notte indimenticabile.