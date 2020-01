Niente incrocio Sarri-ADL stasera: il presidente è convalescente a Roma, Edo De Laurentiis accoglierà il tecnico

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Juventus, stasera non si incroceranno Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, il presidente è ancora in convalescenza a Roma e non sarà allo stadio San Paolo per il big match.

Napoli-Juventus, niente incrocio De Laurentiis-Sarri

Al suo posto, piuttosto, ci sarà Edoardo De laurentiis. Ecco quanto si legge dal quotidiano: