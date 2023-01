Repubblica - Kvara e Kim vogliono battere la Juventus per i tifosi: sarà la loro prima volta

Kvaratskhelia e Kim sono tra i due nuovi acquisti più importanti degli ultimi anni del Napoli di De Laurentiis. Entrambi i calciatori sono già entrati nel cuore dei tifosi e ora per Napoli Juventus arriva una sorta di promessa. Sarà una sfida scudetto vista la classifica e l'andamento delle due squadre, quella di Spalletti e quella di Allegri che si tornano a sfidare per una partita di grande livello.

Napoli - Forse meglio chiamarlo impegno più che promessa. Perché Kim e Kvara hanno già capito l'importanza di Napoli Juve in città. I tifosi e il resto della squadra subito hanno fatto capire ai due nuovi acquisti che partita sarà da quando hanno messo piede a Napoli. Questo quanto riportato da Repubblica:

La prima volta non si scorda mai. Vale anche per Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi al debutto nelle rispettive carriere contro la Juventus, ma già consapevoli per motivi diversi che quella di dopodomani sera (ore 20.45) al Maradona sarà una sfida ad alta tensione e molto speciale.

Battere la Juventus al Maradona è una medaglia e per Kim e Kvaratskhelia arriva la prima occasione per cucirsela sul petto. Ma stavolta la sfida contro i bianconeri non è solo la “partita dell’anno”. In palio c’è infatti anche una fetta di scudetto.