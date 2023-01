Napoli Calcio - Il Corriere del Mezzogiorno non ha dubbi: Kim sarà regolarmente in campo per Napoli-Juventus di venerdì.

Kim pronto per Napoli-Juventus

Il difensore asiatico, sostituito a scopo precauzionale domenica all’intervallo a Marassi, sarà a disposizione di Spalletti per il big match del Maradona dove farà regolarmente coppia con Rrahmani al centro della difesa. A lui anche un compito arduo: fermare il campione del mondo, Angel Di Maria.