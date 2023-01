Napoli-Juventus, Gazzetta: lo Scudetto non è mai stato così vicino a scivolare sotto il Po

Notizie Napoli calcio. E' giunto il giorno di Napoli-Juventus, che questa sera si sfideranno alle ore 20,45 allo stadio Maradona in un big match Scudetto che promette spettacolo.

Di Napoli-Juventus ne ha parlato anche la Rosea, concentrandosi anche sul discorso Scudetto:

"Il titolo italiano non scende a sud del Po da 22 anni (Roma 2001). Lo scudetto non è stato mai stato così vicino a scivolare sotto il Po, anche perché è un Napoli diverso che ha chiuso sul podio 7 degli ultimi 10 campionati. Bivaccare in alta quota rafforza autostima e personalità e abitua al peso delle pressioni".