Napoli-Juventus, CorSport annuncia: primo sold out stagionale al Maradona

Calcio Napoli - Stadio Maradona sold out per Napoli-Juventus. Lo annuncia il Corriere dello Sport che prevede nelle prossime ore l'esaurimento totale dei posti a disposizione per assistere alla gara di venerdì sera. Si tratta del primo sold out della stagione. Sugli spalti ci saranno 60.000 persone.

Napoli Juventus stadio Maradona sold out

