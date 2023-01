Napoli-Juventus, CorSera: Spalletti e Allegri, due strade diverse per arrivare allo Scudetto

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha analizzato la sfida di quest'oggi tra Napoli e Juventus, sottolineando le differenze sia filosofiche che societarie tra le due formazioni.

Napoli e Juventus sono agli antipodi, nel gioco e nella realizzazione del progetto. Il club di De Laurentiis ha sostituito Insigne con lo sconosciuto Kvaratskhelia e Koulibaly, il miglior difensore del campionato, con un coreano che giocava in Turchia. Coraggio e visione. La Juve ha puntato sulle stelle Pogba e Di Maria, ma a tirarla fuori dai guai è stata la linea verde.

Anche in campo Napoli e Juve sono lontani anni luce. Spalletti ha l’attacco più prolifico della serie A e nel suo stadio ha sempre segnato. Max risponde con la miglior difesa, 7 gol subiti, neppure uno nelle ultime 8 partite. Il Napoli è più bello, la Juve più pratica. Il Napoli poggia le basi sul gioco, cercando il fraseggio, l’ampiezza, le verticalizzazioni improvvise. Tiene palla e tira in porta come nessun altro. La Juve si esalta nella sofferenza e aspetta il momento buono per colpire. Non bella, ma letale.