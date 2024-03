Napoli-Juventus, chi gioca? Il Mattino: una scelta di Calzona può scontentare, le ultime

Ultime notizie SSC Napoli - L’allenatore del Napoli Francesco Calzona dovrà fare ancora a meno di Ngonge e Cajuste e sembra orientato a completare il turnover contro la Juventus, come racconta Il Mattino.

Le maggiori novità potrebbero riguardare la difesa:

“Olivera è in vantaggio su Mario Rui sull'out mancino. L'agente del portoghese, Mario Giuffredi, non ha preso bene l'eventuale avvicendamento. Dalla cintola in su, invece, i (pochi) dubbi sono più di tenuta che di scelta tecnica.

Traoré è in ballottaggio con Zielinski, ma l'ivoriano ha fatto una gran partita a Reggio Emilia. In attacco l'unica staffetta potrebbe consumarsi tra Politano e Raspadori sulla destra, a partita in corso”