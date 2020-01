Napoli-Juve, Zielinski brilla nelle pagelle: uccide il suo mentore Sarri con un gol ed una prova generosa

Ultimissime calcio Napoli - Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola per Piotr Zielinski in Napoli-Juve.

Gazzetta - 7. Quando entra Rabiot capisce che può affondare e segna. Incolore, nel senso che segna solo ai bianconeri: Udinese e Juve.

Corriere dello Sport - 7. I ricami sostenuti da un'incursione che spaccano: preferisce per un po' osservare cosa succede intorno, poi segue la natura e si premia con il tap-in.

Tuttosport - 7,5. E' il più decisivo a cercare la conclusione, reattivo sulla corta respinta di Szczesny: il gol è il premio a una prova non solo generosa.

Repubblica - 7. Il gol è facile, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto.

Il Mattino 7,5 - Stavolta lì, nel punto giusto, non fallisce, l’Edipo polacco che «uccide» il tecnico che lo ha cresciuto all’Empoli e portato poi al Napoli. Ritmo compassato solo in apparenza, in realtà è sempre in movimento per cercare la palla e per smistarla. Gioca alla ricerca di inserimento e costruzione.