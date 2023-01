Napoli-Juve, mossa Spalletti tra sala video e campo: così sta caricando gli azzurri!

Ultime notizie Serie A - Si avvicina sempre più Napoli-Juventus, big match di venerdì sera che apre la 18ª giornata di campionato, la penultima del girone d'andata.

E a Castel Volturno c’è la sensazione di essere davanti ad uno snodo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Napoli-Juventus, quando s’avvicina il giro di boa del girone d’andata, ha un peso specifico importante per il percorso degli azzurri. Spalletti sfrutta il tempo a disposizione tra la sala video e il campo per coinvolgere gli azzurri nelle mosse necessarie per colpire la Juventus, che ha la miglior difesa del campionato. Sarà la sfida tra due scuole di pensiero, il Napoli ha il miglior attacco della serie A e nei cinque principali campionati della serie A soltanto il Bayern Monaco tira di più degli azzurri, la Juventus sta costruendo la sua cavalcata sulla miglior difesa del campionato. I numeri sono di portata europea anche in questo caso, soltanto il Barcellona finora ha subito meno reti dei bianconeri".