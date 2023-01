Napoli-Juve, l'ultima volta Spalletti urlò questa frase ad Allegri: da allora non si parlano più

Napoli Calcio - Tensione per Napoli-Juventus in vista di venerdì. E non solo per la posta in palio, ovvero la possibilità di chiudere virtualmente il discorso scudetto per gli azzurri, ma anche per un rovente rapporto tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Colpa, soprattutto, dell’ultima vittoria azzurra al Maradona come ricorda il Corriere della Sera oggi in edicola.

Napoli-Juventus, le scorie Allegri-Spalletti