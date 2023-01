Napoli-Juve, ecco quanti tifosi juventini saranno al Maradona: il piano sicurezza

Ultime notizie SSC Napoli - Allerta sicurezza annunciata, per Napoli-Juventus. Perché la trasferta non è vietata ai tifosi bianconeri e arriva anche il dato delle presenze dei tifosi di fede juventina.

Secondo quanto raccolto da Il Mattino di Napoli, infatti saranno 750 i tifosi bianconeri:

"Questo il numero di tagliandi venduti ai tifosi della Juventus che occuperanno spicchio a loro dedicato all'interno del Maradona. Si faranno sentire, anche se arriveranno allo stadio scortati dalle forze dell'ordine e saranno controllati a vista. Sì, perché quanto accaduto la scorsa settimana sull'autostrada A1 tra napoletani e romanisti è un precedente che ha fatto schizzare verso l'alto l'asticella della preoccupazione per scontri e problemi di ordine pubblico. Il rischio di scontri tra le tifoserie sarà tenuto a bada dal super dispiegamento di forze dell'ordine. Nulla può essere lasciato al caso. Non si possono correre ulteriori rischi".

Per questo motivo ci sarà un servizio di filtraggio a cura della Questura di Torino per i gruppi di tifosi bianconeri, più il servizio di accompagnamento in sicurezza allo stadio. Oltre ad un numero maggiore di steward che lavoreranno in trasferta al Maradona.