Napoli-Juve, CorSport si sbilancia: pronostico in favore degli azzurri per tre motivi

Notizie Napoli calcio. E' giunto il giorno di Napoli-Juventus, che questa sera si sfideranno alle ore 20,45 allo stadio Maradona in un big match Scudetto che promette spettacolo.

Attaccherà il Napoli, non la Juve. Lo dicono la storia e i risultati del campionato, lo fanno capire le diverse qualità delle due squadre e lo suggeriscono gli slogan dei due allenatori, dall’«anema e core» di Luciano Spalletti al «corto muso» di Massimiliano Allegri. In assoluto il pronostico è a favore del Napoli, perché gioca in casa, perché ha il gioco più spettacolare ed efficace come ha dimostrato nel girone d’andata, perché ha un allenatore che quando ha in mano una squadra siffatta sa come farla rendere al massimo.