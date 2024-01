Napoli irriconoscibile: dicembre da incubo per i Campioni d'Italia, solo una vittoria e tre partite consecutive senza segnare

Napoli irriconoscibile e non soltanto per la classifica in Serie A. Il 2023 trionfale si è chiuso come peggio non si poteva: a dicembre un solo successo in cinque partite di campionato, con le ultime tre partite ufficiali consecutive (coppa inclusa) senza gol realizzati. Dall’incredibile sconfitta interna negli ottavi di Coppa Italia contro il Frosinone (0-4), passando per l’ennesimo ko in uno scontro diretto (2-0 in casa della Roma, con due espulsioni) per chiudere con lo scialbo 0-0 al Maradona col Monza.