Napoli: investimenti sui giovani talenti, si torna al 2007 come con Lavezzi, Hamsik e Gargano

Napoli - Il Napoli vuole tornare ad investire sempre di più sui giovani talenti per avere un futuro importante anche in Europa. De Laurentiis ha percorso questa strada già in passato, quando nel 2007, tra la contestazione dei tifosi a Castel Volturno, arriverano dei giovani 20enni Lavezzi, Hamsik e Gargano. Qualche anno dopo sono diventati idoli della tifoseria e hanno portato il Napoli in Champions anche vincendo partite con le grandi d'Europa.