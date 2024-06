Repubblica - Napoli intriga Conte da tempo: spunta un gesto fatto ieri che dice tutto

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica, in un focus sul personaggio Antonio Conte, scrive in un passaggio:

"Napoli lo intriga da tempo: una piazza così calda può rappresentare l’ambiente ideale per il generale dal cuore caldo, l’uomo del Sud che sarà il padrone di casa a Fuorigrotta dopo un lungo corteggiamento. Conte non vede l’ora e lo dimostra con un gesto che vale tanto nella comunicazione social. Condivide nelle storie di instagram i complimenti ricevuti dai suoi nuovi tifosi, semplicemente scatenati, quando il mezzogiorno di fuoco fa rima con il tanto atteso annuncio ufficiale. La gioia della gente è la stessa dell’allenatore, è questo il significato di un connubio social che presto si trasferirà allo stadio Maradona, il teatro di un’avventura intrigante con il Re Mida dei campionati sul palco: dategli una grande da ricostruire e Antonio Conte la riporterà in vetta. Ci proverà pure a Napoli. Tutto o niente. Le mezze misure, si sa, non fanno parte del suo carattere".